„Burning Man“: Neu-Ulmer Künstlerin stellt ein Werk in der Wüste Nevadas aus

Wo sonst nur Staub und gähnende Leere ist, entsteht quasi über Nacht eine neue Stadt. Eine Stadt auf Zeit, in der die Menschen sich und die Freiheit feiern. Die Sonne knallt dabei meist gnadenlos herunter auf die Black Rock Desert in Nevada. Das ist Burning Man – eines der berühmtesten Festivals der Welt. Das Festival ist zugleich eine große Kunstausstellung. Heuer war auch Franziska Agrawal dabei. Die in Neu-Ulm aufgewachsene Künstlerin und Designerin nennt das Burning Man unter anderem eine Grenzerfahrung – nicht nur wegen des Sandsturms, der heuer weltweit Schlagzeilen machte.

„Skyladder“: Ein ähnliches Werk gibt es in Neu-Ulm zu sehen

Agrawal, Jahrgang 1979, war beim Burning Man mit einem Motiv dabei, das sie auch in Ulm und Neu-Ulm in Abwandlungen schon gezeigt hat. Immer wieder gestaltet die Künstlerin Leitern, die frei und senkrecht zum Boden stehen. Sie führen hinauf Richtung Himmel und enden im freien Raum. Es sind minimalistisch gestaltete Werke ohne überflüssige Details. Zu sehen war eine ihrer Leitern zum Beispiel 2023 bei der letzten Triennale des Museums Ulm. Auch in der Wohnanlage „Münsterblick“ wurde eine ihrer Leitern aufgestellt, dort dauerhaft als fest installierte Skulptur.

Einmal beim Burning Man dabei zu sein, sei schon lange ein Wunsch, eine Idee von ihr gewesen, erzählt die Künstlerin und Designerin im Gespräch mit unserer Redaktion. Dass es jetzt geklappt hat, habe sie vor allem ihrem in Denver lebenden Freund Daniel Miller-Lionberg zu verdanken. Er hatte sowohl die entsprechenden Kontakte als auch die Infrastruktur vor Ort in den USA, um so ein großes Werk, wie das von Agrawal gestaltete, überhaupt umsetzen zu können. Miller-Lionberg löste zudem die technischen Herausforderungen, um die „Skyladder“ überhaupt aufstellen zu können. Die Burning Man-Gemeinschaft legt großen Wert darauf, nicht in die Natur einzugreifen. Nach dem Festival darf keine Spur der Großveranstaltung zurückbleiben. „Jedes Fitzelchen Plastik, jedes Haar muss mitgenommen werden“, erzählt Agrawal. Verankerungen für Zelte, aber auch Kunstwerke dürfen maximal 40 Zentimeter in den Boden reichen. Für ihre rund acht Meter hohe, schmale Metallleiter, die auch be- und erklettert werden konnte, keine einfachen Voraussetzungen. Miller-Lionberg schuf ein stabiles Fundament dafür, das außerdem so angelegt war, dass die „Skyladder“ vom vierköpfigen Transitionzone Collective um Agrawal und nur mithilfe eines Autos aufgestellt werden konnte.

Heftiger Sandsturm zum Festivalauftakt

Ehe das Burning Man in diesem Jahr richtig startete, fegte ein heftiger Sandsturm über das Gelände. Vieles, was schon aufgebaut war, wurde zerstört. Agrawal und ihr Team traf der Sandsturm, als sie sich auf der Playa, dem zentralen Platz des Festivals, gerade ans Aufstellen der „Skyladder“ machen wollten. Schlagartig habe sich der Himmel gelb/braun verfärbt, es sei immer dunkler geworden, beschreibt Agrawal die Situation. Sie und ihre Freunde konnten im Auto, mit dem sie die Leiter hochziehen wollten, Schutz suchen. Der heftige Wind trieb den feinen Wüstenstaub aber auch in den Innenraum des Fahrzeugs. „Wir saßen da mit Masken über den Augen, Nase und den Ohren im Auto, um uns zu schützen.“

Aber auch das gehört zum Geist des Burning Man: Sobald der Sturm abgezogen war, ging es weiter, wie gehabt. Was zerstört wurde, wurde so gut es geht repariert. Das Festival fand statt, fast so, als wäre nichts gewesen. Für die Neu-Ulmerin war es eine intensive Erfahrung. Viele Menschen, Hitze, der man kaum entkommen kann, Performances rund um die Uhr. „Es triggert wirklich alle Sinne“, sagt Agrawal. „Man kann dem Ganzen nicht entweichen, auch wenn es einen an die Grenze bringt.“

Agrawals Kunstwerk sehen viele Festivalbesucher als Herausforderung

Schön war für sie der Austausch mit Festivalbesucherinnen und -besuchern über ihr Werk, das auch zwischen all den anderen Kunstwerken auf der Playa viel Aufmerksamkeit erregte. Der Grund? Agrawal sieht den einerseits darin, dass das Motiv der Leiter doch sehr emblematisch ist – Betrachter können damit schnell etwas anfangen, eigene Interpretationen anstellen. Andererseits ist die „Skyladder“ ein interaktives Werk. Es darf und soll beklettert werden. „Viele sahen das auch einfach als Herausforderung“, sagt Agrawal. Immerhin: Acht Meter hoch, nur dünne Sprossen unter den Füßen. Da kann einem schon mulmig werden. Die Künstlerin schreibt zum Beklettern der Leiter noch: „Sie zu erklimmen bedeutet, das Vertraute hinter sich zu lassen, zu spüren, wie der Boden entgleitet, während sich der Horizont mit jedem Schritt neu zeichnet. In diesem Akt verwandelt sich das Werk: von der Struktur zum Symbol, von der Materie zur Metapher.“

Am 1. September ging das Festival in der Wüste Nevadas zu Ende, traditionell mit dem Verbrennen einer großen Holzfigur. Agrawal ist aber nicht direkt zurück nach Deutschland gereist, sondern erst einmal wieder nach Denver, wo die Sky Ladder nun in einer internationalen Kunstschau zu sehen ist. Anschließend geht es für die Künstlerin weiter zur International Sandsculpting Championship in Virginia Beach, einem Wettbewerb für Sandskulpturen.

Neben dem schweren Sandsturm zum Beginn des Burning Man, machte das Festival zum Ende hin mit zwei weiteren Meldungen Schlagzeilen. Eine Frau, die bis dato nichts von ihrer Schwangerschaft wusste, hat auf dem Festivalgelände überraschend ein Kind geboren. Tragisch hingegen die zweite Nachricht: Am letzten Festivaltag wurde in einer Blutlache die Leiche eines Mannes gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, die Ermittlungen laufen noch.