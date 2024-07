Busfahrt eskaliert: Mann tritt gegen Tür und wirft Flaschen auf Busfahrer

Eine Busfahrt in Neu-Ulm ist in der Nacht auf Dienstag eskaliert. Ein Mann soll Flaschen in Richtung Busfahrer geworfen haben. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Angaben der Behörden nutzten zwei bislang Unbekannte eine Buslinie in Richtung Neu-Ulm. Zu einem ersten Streit zwischen ihnen und dem Busfahrer soll es beim Einstieg gegeben haben. Der Busfahrer soll sie auf ein mitgeführtes Fahrrad hingewiesen haben. Zudem soll er ihnen eindringlich gesagt haben, dass sie sich während der Fahrt festhalten sollen.

Gegen 0.37 Uhr sei einer der beiden Unbekannten am Bahnhof Neu-Ulm ausgestiegen. Der andere habe durch die Vordertüre beim Fahrer den Bus verlassen wollen. Das aber habe der Fahrer verneint. Anschließend soll der Unbekannte mehrmals gegen die Türe des Busses getreten haben. Im weiteren Verlauf soll er Glasflaschen und einen Rucksack in Richtung Fahrer und Türe geworfen haben.

Anschließend verließ er den Bus über die Hintertüre in unbekannte Richtung. Der Fahrer wurde hierbei nicht verletzt. Am Bus entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos. (AZ)