Neu-Ulm

Busverkehr in Neu-Ulm: Bürger haben viel anzumerken

Plus Ulm und Neu-Ulm wollen den Busverkehr beschleunigen und haben das neue Nahverkehrskonzept jetzt den Bürgern vorgelegt. Die hatten zahlreiche Anregungen und Wünsche.

Von Ronald Hinzpeter

Das Interesse war gewaltig: Die beiden Städte Ulm und Neu-Ulm entwickeln gerade ein verbessertes Nahverkehrsnetz, das Anfang 2027 in Betrieb genommen wird - und deshalb hatten die Menschen die Möglichkeit, nun ihre eigenen Anregungen einzubringen. Im Rahmen dieses sogenannten Bürgerdialogs gingen in den beiden Rathäusern bis zu 1500 Anregungen ein. 436 davon betrafen die Neu-Ulmer Seite, und die kamen jetzt im zuständigen Planungs- und Umweltausschuss zur Sprache. Einige davon hatten Erfolg, andere wiederum wurden abgelehnt, weil sie sich schlicht nicht finanzieren lassen.

Nahverkehr soll in Neu-Ulm schneller werden

Fast 300 Seiten dick und damit einige Zentimeter hoch waren die Unterlagen zum Nahverkehrskonzept, welche die Rätinnen und Räte durchzuarbeiten hatten. Im Neu-Ulmer Rathaus hatte das die ÖPNV-Planerin Jasmin Eble unternommen. Sie erläuterte dem Ausschuss, was der Bürgerdialog im Einzelnen ergeben hatte. Demnach seien die Anregungen sehr breit gestreut und die Wünsche eher diffus gewesen. Dennoch gab es zwei Schwerpunkte. Sie betreffen die Hauptstrecken auf Neu-Ulmer Seite: die Linie 3 auf der "Ostachse" bis Steinheim, und die Linie 5 auf der "Südachse" bis Ludwigsfeld. Sie werden künftig in den Stoßzeiten in einem Zehn-Minuten-Takt bedient, weshalb sie gestrafft wurden, um eine "klarere Linienführung" hinzubekommen. Die Dreier sei zwar nicht mehr so schnell wie der heutige Expressbus, doch dafür sei der Takt eben dichter, so Eble. Dem Wunsch, die Linie von Steinheim nach Finningen zu verlängern, könne man nicht nachkommen, erklärte die Fachfrau, denn dafür sei die Nachfrage zu gering und die Kosten seien zu hoch.

