Cabrio-Dach in Neu-Ulm aufgeschlitzt: Gibt es Zeugen?

Jemand hat in Neu-Ulm das Dach eines Cabrios aufgeschlitzt. Nun sucht die Polizei mögliche Zeuginnen und Zeugen. Ihrem Bericht zufolge stand das Auto am Dienstag zwischen 7.30 und 12.30 Uhr in der Zeppelinstraße. Am Cabrio entstand ein Schaden in Höhe von 400 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nimmt Hinweise unter Telefon 0731/8013-0 entgegen. (AZ)