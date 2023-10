Neu-Ulm

vor 45 Min.

"Café Paula" eröffnet in Pfuhl: Das steckt hinter dem neuen Treffpunkt

Sechs der sieben Personen aus dem LKG-Team hinter dem Café Paula in Pfuhl, von links: Reinhard Hanselmann, Susanne Bailly, Esther Böttinger, Petra Rüger, Heike Eppler und Judith Couto.

Plus Mit dem "Café Paula" soll ein neuer Ort der Begegnung in Pfuhl entstehen. Eröffnet wird in wenigen Wochen, das Konzept aber steht schon weitestgehend fest.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Ein Café in Pfuhl, wo man sich zu einer Tasse Kaffee und einem Stückchen Kuchen treffen und miteinander tratschen kann. Das vermisst so mancher im Neu-Ulmer Stadtteil. Schon bald dürfte das aber Realität werden. In der früheren Filiale der Bäckerei Aschenbrenner, wo zuletzt ein Corona-Testzentrum untergebracht war, wird seit mehreren Wochen und Monaten schon kräftig gewerkelt. "Gespannt aufs Café Paula" steht seit Kurzem auf einem kleinem Holztäfelchen, das im Schaufenster hängt. Hier soll ein neuer Ort der Begegnung entstehen.

Hinter dem Projekt steckt die Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG) Pfuhl, die in ihrem Gemeindezentrum im Brumersweg beheimatet ist. "Seit 20 Jahren gibt es in Pfuhl kein Café mehr", sagt Reinhard Hanselmann, bei der LKG Pfuhl für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. "Da fehlt wirklich was." Weil sie als christliche Gemeinde der Ansicht sind, dass Kirche "nicht nur im Vorbeigehen", sondern "unter den Leuten im Alltag" stattfinden soll, sei die Idee gereift, ein Café zu initiieren.

