Neu-Ulm

vor 35 Min.

Carl Ernst von Gravenreuth, der adelige Geburtshelfer von Neu-Ulm

Plus Der renommierte Historiker Marcus Junkelmann hat eine monumentale Biografie über Carl Ernst von Gravenreuth geschrieben. Wieso der einst den König bekniete.

Von Ralph Manhalter

Man kann es förmlich spüren, wie der Mann seinen König bekniete, doch einer Ansiedlung am rechten Donauufer, einem bayerischen Brückenkopf im Südwesten des neugeschaffenen Staatswesens, den Segen zu geben. Selbst mit dem Namen "Max-Joseph-Stadt" für das geplante Vorhaben versuchte Carl Ernst von Gravenreuth seinen Monarchen zu ködern. Nun gut, letztendlich hatte der standfeste Freiherr in bayerischen Diensten ja Erfolg: Am 12. Februar 1811 entschied der König: "Ist Uns euer Vorschlag wegen Bildung einer eigenen Gemeinde auf dem rechten Donau-Ufer der Stadt Ulm gegenüber genehm."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .