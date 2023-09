Neu-Ulm

Charme, Farben und spürbare Lebensfreude: Elfi Frauendorf ist tot

Plus Die Künstlerin war aus Neu-Ulms Kulturlandschaft nicht wegzudenken, bis zum letzten Tag strahlte sie Positives aus. Im August ist Elfi Frauendorf gestorben.

Elfi Frauendorf war aus der Kulturlandschaft Ulms und Neu-Ulms nicht wegzudenken: Ihre fantasievolle, farbenfrohe Malerei, ihre Ateliergemeinschaft "Nelson Barracks", das Theater Ulm oder auch ihr Einsatz für "Wir leben neu" beim Neu-Ulmer Stadtjubiläum –wo sie auftrat, war die Malerin ein nicht zu übersehender Teil dieser Kulturlandschaft. Im August ist die Elfi Frauendorf im Alter von 84 Jahren gestorben.

Seit 47 Jahren lebte sie in Neu-Ulm, fast 62 Jahre lang war sie mit Wolfgang Frauendorf, dem früheren Verwaltungsdirektor des Theaters Ulm, verheiratet. "Sie hat glücklich gelebt", erzählt der Wittwer. Diese Lebenseinstellung drückte sich in den kraftvollen, hellen, oft gelbtönigen Farben aus, die Elfi Frauendorf – meist großformatig und in Acryl – auf die Leinwand brachte.

