Chef des Neu-Ulmer Daimler-Buswerks Till Oberwörder: "Die Krise ist vorbei"

Plus Till Oberwörder, Chef von Daimler Buses, früher Evobus, über die Auslastung im Neu-Ulmer Buswerk, E-Busse, Umsatzrendite Reisebusse und Konkurrenz aus China.

"Das Busgeschäft ist nach der Pandemie zurück", sagte Till Oberwörder, Chef von Daimler Buses, früher Evobus, bei einer Online-Bilanzpressekonferenz, zu der er sich von Madrid zuschaltete. Das Werk in Neu-Ulm, die Heimat der Reisebusmarke Setra, sei "sehr gut ausgelastet". Der Reisebusmarkt habe sich nach langer Zeit des Darbens und des Stillstands zurückentwickelt. Sei aber noch nicht ganz auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit. "Das zeigt aber, welches Potenzial sich entwickeln kann, das sich dann positiv auf den Standort Neu-Ulm wirkt", sagte Oberwörder.

Über den vor zwei Jahren verkündeten Stellenabbau, der in einer Übereinkunft der Daimler-Truck-Führung und der Vertretung der Arbeitnehmerschaft über eine "Zukunftssicherung" mündete, gebe es keine weiteren Sparpläne. "Das ist eine wirklich gute Grundlage, um uns nach vorn zu entwickeln." Die 2600 Festangestellten im Neu-Ulmer Buswerk (Stand 31. Dezember 2023) erhielten für das vergangenen Jahr auf ihr normales Gehalt eine "Anerkennungsprämie" in Höhe von 1.250 Euro.