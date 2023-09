Chlorgas entweicht ohne Folgen: Hallenbad Neu-Ulm öffnet wieder

Nach Abschluss der Revisionsarbeiten öffnet das Bad in der Kantstraße wie geplant, der Vorfall bleibt ohne Auswirkungen. Zunächst gelten längere Öffnungszeiten.

Am kommenden Dienstag, 12. September, öffnet das Neu-Ulmer in der Kantstraße nach den routinemäßigen Revisionsarbeiten wie geplant wieder seine Pforten. Damit können Wasserratten genau eine Woche, nachdem die Chlorgas-Warnanlage im Hallenbad Alarm geschlagen hatte, wieder schwimmen und baden.

Beim Großeinsatz am 5. September waren rund 100 Kräfte aus dem gesamten Landkreis im Einsatz gewesen. Nachdem eine undichte Gasflasche zugedreht war und der Raum belüftet wurde, verringerte sich die Konzentration des giftigen Chlorgases auf ein ungefährliches Maß. Im Landratsamt und in der nahen Kindertagesstätte ging der Betrieb weiter, in der direkt angrenzenden Turnhalle wurde am gleichen Tag noch Vereinssport betrieben.

Wegen der Revision war das Bad ohnehin geschlossen, als das giftige Gas entwich. Auf den Zeitplan der Arbeiten hatte der Vorfall keinen Einfluss. Der 12. September steht seit Langem als erster Öffnungstag nach der Sommerpause fest. In der ersten Woche gelten für die Öffentlichkeit verlängerte Öffnungszeiten, wie die Stadt Neu-Ulm mitteilt. Am Dienstag und Donnerstag ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Mittwoch von 10 bis 20 Uhr, am Freitag von 6.30 bis 8 Uhr und von 10 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 8 bis 18 Uhr.

Ab Montag, 18. September, gelten wieder die regulären Öffnungszeiten. Das Hallenbad öffnet montags, dienstags und donnerstags erst um 13 Uhr. Am Mittwoch ist das Zeitfenster von 13 bis 14.30 Uhr Frauen vorbehalten. Die übrigen Zeiten entsprechen denen der vorhergehenden Woche. (AZ)