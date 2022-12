Neu-Ulm

Christbaum auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz ist schon wieder weg

Von Oliver Helmstädter

Normalerweise heißt es erst nach dem Feiertag Heilige Drei Könige "Adieu, Weihnachtsbaum". Nicht so in diesem Jahr in Neu-Ulm.

Die gesammelten Neu-Ulmer Christbaumpossen werden um ein Kapitel reicher: Dieses Jahr musste sich die Stadt Neu-Ulm früher als geplant von ihrem zentralsten Weihnachtsbaum verabschieden. Wie die Stadt Neu-Ulm mitteilt, wurde das gute Stück vor dem Neu-Ulmer Rathaus wegen eines Irrtums bereits an Heiligabend vorzeitig abgebaut. Wo der Weihnachtsbaum stand, liegen nur noch ein paar trockene Nadeln herum. Foto: Ronald Hinzpeter Grund hierfür sei ein missverständlich formulierter Auftrag der Marktbetreiberin an eine externe Reinigungsfirma gewesen, die mit dem Abbau des Weihnachtsmarktes beauftragt wurde. Offenbar habe eine Firma, die für den Abbau des Weihnachtsmarktes auf dem Platz zuständig war, den Auftrag bekommen, auch die zur Dekoration des Marktes aufgestellten Tannenbäume zu entfernen. Anscheinend habe die Firma dann gemeint, dass auch der große Weihnachtsbaum zu der Deko gehört. "Das ist dumm gelaufen. Ein Kommunikationsproblem", sagt ein Sprecher der Stadt. Was genau schiefgelaufen sei, gelte es nun zu klären. Hier steht er noch mit ganzer Pracht, der Weihnachtsbaum des Jahres auf dem Neu-Ulmer Rathausplatz. Viel zu früh wurde er nun abgeholt. Foto: Stadt Neu-Ulm

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger bedauert laut einer in den sozialen Medien veröffentlichten Mitteilung, dass der Weihnachtsbaum ohne Auftrag der Stadt vorzeitig abgebaut wurde und somit vielen Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmern die Weihnachtstage nicht mehr verschönern könne. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Kein neuer Baum für den Neu-Ulmer Rathausplatz Weg ist nun die 13 Meter hohe Fichte. Ein Zurück gab es aber nicht mehr: Der Baum sei samt Lichterkette abtransportiert worden und wurde anscheinend schon über die Feiertage zerkleinert. Zwischenzeitlich sei der Stadt angeboten worden, einen neuen Weihnachtsbaum aufzustellen. Das wurde jedoch mit Verweis auf das Ende der Weihnachtsfeiertage sowie die ökologischen Auswirkungen des Fällens eines weiteren großen Baumes abgelehnt. Ob die Stadt weitere Schritte gegen die hierfür verantwortlichen Personen einleitet, wird derzeit verwaltungsintern geprüft. Immerhin: Die Lichterkette ist wieder da. Gähnende Leere: Der Weihnachtsbaum vor dem Neu-Ulmer Rathaus ist versehentlich schon am 24. Dezember entsorgt worden. Foto: Ronald Hinzpeter "Das ist ein blödes Missverständnis gewesen", sagt Simone Keil, die als Geschäftsführerin der Firma Ulmer Firma Südevent, dem Veranstalter des Mittelalter-Weihnachtsmarkts, für eine Übergabe eines besenreinen Rathausplatzes an Heiligabend zuständig war. Es sei das gleiche, erfahrene Unternehmen aus Ulm mit der Reinigung beauftragt worden wie in den vergangenen Jahren auch. "Die haben ihren Auftrag zu fleißig umgesetzt", sagt Keil. "Eigentlich müssten die es ja wissen." Doch aus unerfindlichen Gründen sei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Firma nicht klar gewesen, dass der Hauptbaum bleiben muss. In Neu-Ulm gab es in diesem Jahr gleich mehrere Christbaum-Pannen Keil kann sich das nur durch einen durch die zweijährige Pandemie ausgelösten Personalwechsel erklären. Denn die Belegschaft aus der Vor-Corona-Zeit hätte noch wissen können, dass der Christbaum bis zum Drei-Königstag zum Neu-Ulmer Stadtbild gehört. "Die Stadt Neu-Ulm trifft keine Schuld." Leider sei das Angebot eines neuen Christbaums aus ökologischen Gründen abgelehnt worden. Dies habe Keil noch an Heiligabend formuliert, als ihr die Misere mitgeteilt worden war. "Es ist schade, dass unser so schöner Weihnachtsmarkt im Nachhinein von dieser Panne überschattet wird." Der Stadt ist Hohn und Spott sicher. "Mitdenken war da wohl nicht das Alleinstellungsmerkmal der Reinigungsfirma", heißt es etwa in einem der zahlreichen Kommentare in den sozialen Netzwerken. Das frühzeitige Aus des Rathausplatzchristbaums befindet sich in guter Gesellschaft, zweier weiterer Neu-Ulm Weihnachtsbaumpossen: In die Schlagzeilen brachten es auch die Weihnachtsbäume in den Ortsteilen Pfuhl und Burlafingen. Ein "Besen", so hieß es, sei der Pfuhler Christbaum. Die Stadt sah gar "das Seelenheil und die innere Zufriedenheit" ihrer Bürger bedroht und ließ einen neuen Baum aufstellen. In Burlafingen war der Baum auch bald als "zu mickrig" verschrien. Den "hässlichen" Christbaum rettete der Pfuhler Vereinsring, doch daneben eine medienwirksam platzierte Variante des Bayerischen Rundfunks, die aus der Kabarettsendung "Ringlstetter" stammt.

