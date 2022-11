Neu-Ulm

vor 16 Min.

Christbaum-Tausch in Pfuhl schlägt weiter Wellen: Das sagt OB Albsteiger

Der Christbaum-Tausch in Pfuhl schlägt weiter Wellen. Am Mittwoch sprach Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger mit dem Bayerischen Rundfunk.

Plus Der Christbaum-Tausch in Pfuhl sorgt weiter für Gesprächsstoff und kommt jetzt ins Fernsehen. Neu-Ulms OB Albsteiger klärt auf, wie es zur Entscheidung kam.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Eine Woche ist der Christbaum-Tausch in Pfuhl nun schon her. Doch Gras ist darüber offensichtlich noch nicht ganz gewachsen. Am Mittwochmorgen machte sich sogar der Bayerische Rundfunk (BR) für einen TV-Beitrag ein Bild von der Fichte und bat unter anderem Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) zum Gespräch. Dabei konnte das eine oder andere Detail in der Angelegenheit geklärt werden. Aber es bleiben auch Fragen offen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen