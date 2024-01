Neu-Ulm

Cityseelsorge startet in Neu-Ulm: Was verspricht sich die Kirche davon?

In Neu-Ulm gibt es künftig eine Cityseelsorge. Am digitalen Info-Screen an der Stadtpfarrkirche St. Johann Baptist erhält man Informationen über die Angebote der Pfarreiengemeinschaft.

Plus Die katholische Pfarreiengemeinschaft Neu-Ulm bietet ab 18. Januar eine wöchentliche Sprechstunde. Stadtpfarrer Karl Klein erläutert die Hintergründe.

Am 18. Januar geht es los: Die Cityseelsorge der katholischen Pfarreiengemeinschaft Neu-Ulm startet eine Online-Sprechstunde, die künftig immer donnerstags von 18 bis 19 Uhr stattfinden wird. Die Anmeldung zu dieser wöchentlichen Sprechstunde – und bei Menschen ohne Online-Zugang auch das Gespräch selbst – ist per Telefon möglich, anmelden kann man sich aber auch per Mail.

Das bietet die Cityseelsorge der katholischen Kirche in Neu-Ulm

Wer sich für einen Sprechstundentermin anmeldet, bekommt einen Zeit-Slot von zehn bis 15 Minuten, schildert Stadtpfarrer Karl Klein. Die Gespräche sollen als Videogespräche via Teams stattfinden, sind aber auch ohne Kamera online oder einfach am Telefon möglich. Stellt sich in dieser Zeit des Kontakts ein umfangreicherer Gesprächsbedarf heraus, kann man direkte Termine für Seelsorgegespräche vereinbaren. Auch eine Vermittlung an Hilfseinrichtungen, deren Angebot eine passende Unterstützung für den Fragesteller bedeuten kann, ist möglich.

