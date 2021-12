Corona-Impfung in Neu-Ulm: Im Edwin-Scharff-Haus startet eine große Impfaktion

Neu-Ulmer Ärzte und Apotheker organisieren eine Impfaktion im Edwin-Scharff-Haus. Interessierte können ohne Termin vorbeikommen.

Im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm startet am Samstag, 11. Dezember, eine Impfaktion, die bis in den Januar hinein dauert. Organisiert wird sie von den Hausärzten an der Donau und der Stadtapotheke. Man kann zu den angegebenen Zeiten ohne Termin vorbeikommen.

An diesen Tagen findet die Sonderimpfaktion in Neu-Ulm statt

Geimpft wird an folgenden Tagen: Samstag und Sonntag, 11. und 12. Dezember, Samstag und Sonntag, 18. und 19. Dezember, Sonntag, 26. Dezember (Zweiter Weihnachtsfeiertag), Sonntag, 2. Januar, Samstag und Sonntag, 8. und 9. Januar, sowie Samstag und Sonntag, 15. und 16. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Der 18. Dezember steht laut den Organisatoren allerdings noch unter Vorbehalt.

Verabreicht werden die Impfstoffe Johnson & Johnson, Biontech und Moderna. Mitbringen muss man den Impfpass und die Versichertenkarte. Aufklärungsbogen, Anamnese und Einwilligungserklärung können auf der Homepage praxis-yildiz.de heruntergeladen werden. Dort finden sich auch Informationen zu den Impfvoraussetzungen. Es herrscht FFP2-Masken-Pflicht. Vor dem Impfen ist ein Schnelltest notwendig. Dieser kann vor Ort durchgeführt werden. (AZ)