Neu-Ulm

06:30 Uhr

Corona: So haben sich die Luftfilter in Neu-Ulmer Schulen bewährt

In einigen Kitaräumen und Klassenzimmern in Neu-Ulm stehen solche mobilen Luftfiltergeräte. Doch die Stadt setzte auch auf Fensterventilatoren.

Plus Auch die Stadt Neu-Ulm hatte sich 2021 nach langer Diskussion für die Anschaffung von Luftfilteranlagen entschlossen. Man setzte aber noch auf eine zweite Option.

Corona ist zurück. Mit Beginn der kalten Jahreszeit steigen die Fallzahlen wieder. Passend dazu schlägt das Thema auch wieder bei den Neu-Ulmer Stadträtinnen und -räten auf. Der Bildungsausschuss wollte wissen, wie die Luftfiltergeräte und Fensterventilatoren in den Schulen angenommen werden, die zu Pandemiehochzeiten angeschafft worden waren.

Erbitterte Debatten über die Anschaffung von Luftfiltern

Die Diskussionen um die Frage "Sollen unsere Schulen mobile Luftfilter bekommen?" wurden nicht nur in Neu-Ulm erbittert geführt. In jedem einzelnen Stadt- und Gemeinderat wurde das Für und Wider abgewogen. Für Befürworter stand es außer Frage, die Geräte, die schließlich dem Schutz der Kinder und Jugendlichen dienen sollten, anzuschaffen. Gegner befürchteten, dass die sperrigen Filteranlagen zur Lärmbelästigung und damit einem erheblichen Störfaktor im Unterricht werden könnten. Hinzu kamen die nicht unerheblichen Anschaffungskosten - wenngleich Geld beim Thema Gesundheit unserer Kinder keine Rolle spiele, wie in den Debatten oft genug betont wurde.

