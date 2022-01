"Corona-Spaziergänge": Kreis Neu-Ulm verzichtet vorerst auf Maskenpflicht

Plus OB Czisch wertet die Maskenpflicht beim "Corona-Spaziergang" in Ulm als Erfolg, im Kreis Neu-Ulm hingegen soll sie nicht eingeführt werden – zumindest vorerst.

Anders als die Stadt Ulm verzichtet der Landkreis Neu-Ulm auf eine Maskenpflicht im Freien. Am Mittwoch war im Landratsamt darüber debattiert worden. Ulm hatte am Wochenende mit einer entsprechenden Allgemeinverfügung auf die regelmäßigen "Corona-Spaziergänge" mit vielen Hundert Teilnehmenden reagiert. Ein solches Ausmaß hätten diese Versammlungen im Kreis Neu-Ulm nicht, sagte eine Behördensprecherin unserer Redaktion. Für immer vom Tisch sei eine solche Regelung aber nicht.