Neu-Ulm

10:30 Uhr

CSU-Kandidat ist entsetzt über Steinwurf – aber auch verärgert über Grüne

Plus Darian Williams war auf Einladung von Grünen-Kandidatin Probst zum Wahlkampfauftritt am Petrusplatz gekommen. Er schildert seine Eindrücke.

Von Sebastian Mayr

CSU-Kandidat Darian Williams hat den Auftritt des Grünen-Spitzenduos Katharina Schulze und Ludwig Hartmann in Neu-Ulm verfolgt. Rohen Umgang kennt er aus seinem eigenen Wahlkampf, aber nicht in diesem Ausmaß. Williams ist entsetzt über das, was auf dem Petrusplatz geschah. Aber er ärgert sich auch über eine Botschaft vom Montag.

Williams war einer Einladung von Grünen-Landtagskandidatin Julia Probst gefolgt. Die Weißenhornerin hatte ihm von der Veranstaltung erzählt, der Pfuhler war neugierig und folgte der Einladung. Als er am Petrusplatz eintraf, lief der Auftritt schon seit einer halben oder Dreiviertelstunde. Der Stein war schon geflogen, der Verdächtige verhaftet. "Mir wurde davon erzählt. Aber das geht überhaupt nicht. Es ist schlimm, dass so etwas passiert ist", sagt Williams. Er werde an Wahlkampfständen immer wieder in unangenehme Gespräche verwickelt, meist von Menschen aus dem rechten Spektrum. So etwas habe er bei aller Verrohung noch nie erlebt. Die Grünen stünden auch stärker als die CSU im Fokus rechter Gruppen.

