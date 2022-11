Da staunt die Polizei: 17-Jähriger mit Drogen und Teleskopschlagstock

In der Neu-Ulmer Innenstadt wird am Freitagabend ein 17-Jähriger von der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle staunen die Beamten nicht schlecht.

Bei der Kontrolle eines 17-Jährigen am Freitagabend in Neu-Ulm hat die Polizei Drogen gefunden, aber nicht nur. Die Beamten staunten nicht schlecht, heißt es im Polizeibericht, als auch noch ein Teleskopschlagstock zum Vorschein kam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Kontrolle fand im Bereich der Neu-Ulmer Innenstadt statt. Als der 17-Jährige die Polizeistreife sah, soll er zunächst versucht haben, vor den Beamten zu flüchten. Er konnte aber eingeholt werden. Die Polizisten entdeckten zunächst eine kleine Menge Cannabis und einen abgerauchten Joint. Dann stellten sie den Teleskopschlagstock fest. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. (AZ)