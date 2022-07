Dach der Grundschule Reutti beschädigt: Mehrere Tausend Euro Schaden

Die Polizei spricht von einem "erheblichen" Schaden. Die Dachschindeln wurden wohl mutwillig herausgerissen und heruntergeworfen.

Das Dach der Grundschule im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti ist vermutlich im Verlauf des vergangenen Wochenendes "erheblich" beschädigt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, werde der Schaden derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Der Sachverhalt sei demnach am Mittwoch bei der Polizeiinspektion in Neu-Ulm zur Anzeige gebracht worden. Der Hausmeister der Grundschule habe zunächst vor dem Gebäude liegende Dachschindeln festgestellt, die offenbar mutwillig herausgerissen und heruntergeworfen wurden. An einer Gebäudeseite wurde ein Tisch festgestellt, über den offenbar das Dach betreten werden konnte.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat hierzu nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die an der Grundschule Reutti im Verlauf des vergangenen Wochenendes, vom 22. auf den 25. Juli, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)