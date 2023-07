Neu-Ulm

13:01 Uhr

Daimler Buses: Betriebsratschef glaubt an das Comeback der Reisebusse

Das ist der Bus mit der Nummer 100.000, der in Neu-Ulm lackiert wurde. Noch immer ist das Neu-Ulmer Buswerk nich nicht auf Vor-Corona-Niveau.

Plus Michael Brecht, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Daimler Truck, äußert sich zur Lage der Bussparte und den "Hausaufgaben" von Daimler Truck.

Der Chef des Gesamtbetriebsrats beschrieb die Lage des Reisebuswerks in Neu-Ulm als schwierig: "Der Reisebus leidet noch. Auch nach Corona." Doch mit dem Drang zu mehr Urlaub nach überstandener Pandemie hofft Brecht, dass die Menschen nicht nur in Flugzeuge, sondern auch vermehrt in Busse einsteigen.

Reisebusse aus Neu-Ulm und die Frage des Antriebs

"Wir glauben, dass der Reisebus wieder zurückkommt", sagte Brecht bei einer Pressekonferenz. Finanziell sei die Bussparte ohnehin schon wieder besser unterwegs. Was alternative Antriebe für Reisebusse angehe, glaubt Brecht bei Reisebussen an die Brennstoffzelle. Der Stadtbus - mit weit kürzerer benötigter Reichweite - werde das Segment sein, dass am schnellsten elektrifiziert werde. Der Chef des Gesamtbetriebsrats geht davon aus, dass bis 2030 sämtliche Stadtbusse, die neu gebaut werden, mit Batterie unterwegs sind.

