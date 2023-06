Daimler Buses gründet neue Tochtergesellschaft für E-Mobilität

Daimler Buses mit dem Evobus-Standort in Neu-Ulm will die Elektromobilität vorantreiben und bekommt deshalb eine neue Tochter. Damit soll die Infrastruktur verbessert werden.

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat für sein Busgeschäft eine Tochtergesellschaft gegründet, die Kunden bei der Konzeption und dem Aufbau einer E-Infrastruktur helfen soll. "Unsere Kunden benötigen nicht nur E-Busse, sondern komplette Lösungen für den Betrieb von E-Flotten", wird Daimler-Buses-Chef Till Oberwörder in einer Mitteilung zitiert.

Die Daimler Buses Solutions GmbH liefere gemeinsam mit Partnern die komplette Infrastruktur für die E-Mobilität, teilte das Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) mit. Die Infrastruktur für die Betriebshöfe der Verkehrsunternehmen benötige etwa Baumaßnahmen, Elektroinstallationen, Ladegeräte, Batteriespeicher, ein Lademanagementsystem und weitere digitale Dienste. Die Geschäftsführung der neuen, hundertprozentigen Tochter übernimmt Dietrich Müller. Der 51-Jährige war bisher Leiter E-Systeme bei Daimler Buses.

Der rein batterieelektrisch angetriebene Stadtbus Mercedes-Benz eCitaro ist bereits seit 2018 in Serie. Ab 2023 wird das Fahrzeug auch mit einer wasserstoffbasierten Brennstoffzelle als Range Extender angeboten.

Daimler Buses will nach eigenen Angaben bis zum Jahr 2030 in jedem Segment lokal CO 2 -neutrale Modelle auf der Basis von Batterien oder Wasserstoff anbieten. Der Fokus liegt zunächst auf den Kernmärkten Europa und Lateinamerika. Bis 2039 sollen im Kernmarkt Europa nur noch lokal CO 2 -neutrale Neufahrzeuge vertrieben werden. Im Stadtbus-Segment soll dies bereits ab dem Jahr 2030 in Europa der Fall sein.

Daimler Buses plant zudem, ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts den ersten vollelektrischen Überlandbus auf den Markt zu bringen und bis zum Ende dieses Jahrzehnts Reisebusse mit wasserstoffbasiertem Brennstoffzellenantrieb. Darüber hinaus soll an batterieelektrisch angetriebenen Reisebussen gearbeitet werden, die bis zum Ende des Jahrzehnts auf den Markt gebracht werden sollen. (dpa, AZ)

