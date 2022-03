Daimler-Truck-Chef: Jobs bei Evobus in Neu-Ulm sind sicher

Plus Bei der ersten Bilanzpressekonferenz seit der Abtrennung von Daimler Truck stellt sich die Chefetage vor das angeschlagene Setra-Werk. Und spricht über die Konkurrenz aus China und das Ende der Kurzarbeit.

Mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus ist Daimler Truck einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller. Und ausgerechnet der Standort in Neu-Ulm hat durch die Corona-Pandemie die wohl konzernweit größten Probleme.