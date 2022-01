Daimler Truck: Laster sind gefragt, Bus-Geschäft läuft weiter mau

Plus Daimler Truck hat seinen Konzernabsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich steigern können. Die Bussparte allerdings nicht.

Im Vorgriff auf die erste Bilanzpressekonferenz der neuen, von Mercedes abgespalteten Firma Daimler Truck legte das Unternehmen jetzt erste Zahlen vor. Für den Großteil von Daimler Truck war das erfreulich. Aber eben nur für den Großteil.