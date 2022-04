Daimler Truck spendet Setra-Busse, um Geflüchtete in Sicherheit zu bringen

Unternehmen und Belegschaft wollen mit der Aktion ein Zeichen der Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung setzen.

In dieser schwierigen Zeit des Krieges setzen Daimler Truck und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der ganzen Welt eine Vielzahl starker Zeichen der Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung. Als Sofortmaßnahme hatte der Vorstand von Daimler Truck bereits eine Geldspende in Höhe von einer Million Euro an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) bewilligt. Darüber hinaus stellt das Unternehmen kostenfrei Lkw und Busse für Hilfslieferungen sowie Sachspenden und personelle Unterstützung für gezielte Unterstützungsaktionen zur Verfügung.

Busse aus Neu-Ulm helfen, die Not zu lindern

Ebenso wichtig wie Hilfsgüterlieferungen ist die Beförderung der flüchtenden Menschen aus der Ukraine an sichere Ankunftsziele ohne Kriegsgefahr. So hat die Bussparte von Daimler Truck samt dem Evobus-Werk in Neu-Ulm beispielsweise dem Deutschen Roten Kreuz fünf Reisebusse der Marken Setra und Mercedes-Benz gespendet. Außerdem hat Daimler Buses mehreren Busunternehmen kostenlos Vorführbusse zur Verfügung gestellt. Mit ihnen transportierten Reisebusunternehmer wie Bayer Reisen, Missel Reisen, Theos Reisen und Ruhrtalbus medizinische und andere dringend benötigte Hilfsgüter an die ukrainischen Grenzen. Auf der Rückfahrt nahmen sie die im Grenzgebiet der Slowakei und in Polen ankommenden Menschen aus der Ukraine mit. Viele Frauen, Kinder, Senioren und Kranke wurden von ihnen inzwischen zu sicheren Unterkünften und Landeserstaufnahmestellen in Deutschland gebracht. (AZ)