Neu-Ulm

11:13 Uhr

Dampf im Backshop löst Feuerwehreinsatz in der Glacis-Galerie aus

Feuerwehreinsatz an der Glacis-Galerie: Einsatzkräfte

Polizei und Feuerwehr sind in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm im Einsatz – und können schnell wieder abrücken. So beschreibt die Polizei den Vorfall.

Drei Fahrzeuge der Neu-Ulmer Feuerwehr und ein Streifenwagen der Polizei waren am Mittwochvormittag an der Glacis-Galerie im Einsatz. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Ein Fehlalarm war es nicht – dennoch war der Einsatz bereits nach 20 Minuten beendet. Rewe und DM blieben geöffnet, die meisten Geschäfte waren erst ab 10 Uhr zugänglich. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, hat Dampfentwicklung im Backshop eines Verbrauchermarkts um kurz vor 9 Uhr den Alarm ausgelöst. Die Einsatzkräfte hatten das Einkaufszentrum über einen Seiteneingang bei Rewe betreten, der Alarm dürfte in der neben dem Geschäft befindlichen Filiale der Bäckerei Staib ausgelöst worden sein. Verletzte oder Beschädigungen wurden nicht gemeldet. (mase)

