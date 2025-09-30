Neu-Ulm darf sich bald „fahrradfreundliche Kommune“ nennen

Neu-Ulm will in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) aufgenommen werden. Eine Bewertungskommission hat sich nun bei einem Termin vor Ort samt Exkursion ein Bild gemacht und geprüft, ob die Stadt die umfangreichen Kriterien erfüllt. Das Ergebnis fällt positiv aus: „Wir empfehlen die Zertifizierung“, sagte eine Sprecherin der AGFK. Das letzte Wort hat das bayerische Verkehrsministerium, doch die Zustimmung dürfte nur eine Formalie sein. Im Februar nächsten Jahres darf sich Neu-Ulm also höchstwahrscheinlich mit dem angestrebten Titel schmücken.

Lob gibt es für das Radverkehrskonzept und die Reparaturstationen in Neu-Ulm

Positiv bewerteten die Expertinnen und Experten beispielsweise, dass es in Neu-Ulm einen Radverkehrsbeauftragten und ein umfangreiches Radverkehrskonzept gibt oder dass viele Maßnahmen wie Schutzstreifen, Fahrradstraßen oder Piktogramme auf den Wegen umgesetzt worden seien. Ebenso, dass die Stadt mit gutem Beispiel vorangeht, etwa mit Diensträdern oder Reparaturstationen. Zu den Hausaufgaben, die Neu-Ulm noch machen muss, zählt die Kommission die Überarbeitung der Fahrradnetzplanung oder die Ergänzung und Aktualisierung der Wegweiser. Auch das Ziel für den Anteil des Radverkehrs am Verkehrsaufkommen insgesamt müsse angepasst werden. Denn von den angepeilten 20 Prozent ist die Stadt noch weit entfernt.