Das bewegte Leben des Pfuhler Künstlers Wolfgang Steiner

Einer der ganz bedeutenden Künstler aus der Region, der Pfuhler Wolfgang Steiner, wäre diesen Montag 90 Jahre alt geworden. Der am 31. März 1935 im sächsischen Crimmitschau geborene Steiner, der ursprünglich den Beruf des Lithographen erlernte und 24 Jahre lang ausübte, dann in einem Ulmer Betrieb elf Jahre lang als Grafiker und Werbeleiter arbeitete, seit 1990 aber als selbständiger Grafiker und Künstler wirkte, starb am 9. November vergangenen Jahres.

