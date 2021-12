Neu-Ulm

vor 52 Min.

Das Donaubad bekommt neue Rutschen – dafür steigen die Eintrittspreise

Nächstes Jahr wird am Donaubad in Neu-Ulm die Rutschenanlage saniert. Die Kosten belaufen sich auf etwa 3,4 Millionen Euro.

Plus Trotz Corona-Einschränkungen investieren Ulm und Neu-Ulm ins Donaubad, das dank neuer Rutschen attraktiver werden soll. Das hat allerdings seinen Preis.

Von Michael Ruddigkeit

Erst ein monatelanger Lockdown, dann eine Wiedereröffnung mit etlichen Einschränkungen: Für das Donaubad in Neu-Ulm war 2021 ein weiteres schwieriges Corona-Jahr. Das wird sich auch in der Bilanz niederschlagen. Bereits das Jahr davor hat die städtische Freizeiteinrichtung mit einem Minus von 2,1 Millionen Euro abgeschlossen. Trotz der erschwerten Bedingungen durch die Pandemie wollen die Städte Ulm und Neu-Ulm nächstes Jahr kräftig ins Donaubad investieren, um es für Besucherinnen und Besucher attraktiver zu machen. In der Folge werden die Preise steigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen