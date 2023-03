Neu-Ulm

Das Ex-Sport-Sohn-Gebäude in Neu-Ulm wird abgerissen

Der Stammsitz von Sport-Sohn in Neu-Ulm ist seit 2019 geschlossen. Generationen kauften hier ihre Ski, Tennisschläger und Co.

Plus Es ist eine der zentralsten und somit auffälligsten Ecken in Neu-Ulm, das Haus an der Kreuzung Augsburger Straße/Maximilianstraße. Der neue Besitzer sucht noch nach Ideen.

Das Immobilienmaklerunternehmen Munk hat den ehemaligen Sport-Sohn in Neu-Ulm gekauft. Wie Geschäftsführerin Nina Munk auf Anfrage der Redaktion sagt, befinde sich das Gebäude seit fast einem Jahr im Besitz der Firma. Gekauft habe Munk das Unternehmen für die mittelfristige Umsetzung eines Neubauprojekts.

