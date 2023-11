Kahlrückenalpe: Freizeitheim des Dekanats ist wieder in der Erfolgsspur

Plus Vor wenigen Jahren stand der Erhalt der Kahlrückenalpe im Oberallgäu noch auf der Kippe. Inzwischen schreibt die Einrichtung schwarze Zahlen.

Vor sechs Jahren wurde kontrovers diskutiert über den Verkauf oder Erhalt der Kahlrückenalpe, einem Freizeitheim der evangelischen Kirche im Besitz des Dekanats Neu-Ulm. Schließlich versuchte ein Team Ehrenamtlicher, die „Kahle“ zu erhalten – mit so viel Erfolg, dass das Freizeitheim im Allgäu jetzt nicht nur schwarze Zahlen schreibt, sondern dass das Lenkungsteam vor Kurzem den Ehrenamtspreis der evangelischen Landeskirche bekommen hat. Dekan Jürgen Pommer ist voll des Lobes.

„Ich bin begeistert, dass das Haus durch das Engagement der Ehrenamtlichen läuft“, sagt der Dekan und betont, wie enorm viel Freizeit die beiden Ehrenamtlichen Wolfgang Streiftau und Thomas Baum und auch Pfarrer Tobias Prätorius – der einer der Treiber für den Erhalt der „Kahle“ war – in das auf etwa 1200 Metern Höhe gelegene Freizeitheim des evangelischen Dekanats stecken. Die generationenübergreifende identitätsstiftende Wirkung des Heimes innerhalb der Kirchengemeinden des Dekanats, aber auch innerhalb von Familien könne gar nicht überschätzt werden.