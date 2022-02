Neu-Ulm

vor 32 Min.

Das geht auch schöner! Ein Kunstprojekt will Neu-Ulms Parkbänke neu gestalten

So eine triste Parkbank hat Potenzial - als Kunstobjekt. Die Stabsstelle Interkulturelles Neu-Ulm hat da eine Idee, wie solche Ecken an Charme gewinnen könnten.

Plus Eine Bank als Kunstobjekt: Genau diese Idee steckt in der Aktion "Bänke der Begegnung", die die Stadt Neu-Ulm ins Leben gerufen hat. Und jeder kann mitmachen.

Von Veronika Lintner

So eine Bank im Stadtpark kann die Rettung sein - wenn einen die pumpende Jogger-Lunge nicht ohne Zwischenstopp ins Ziel tragen will. Tischdeckchen, Kuchen, Wein und Snacks: Die Sitzgelegenheit hält aber auch als idealer Fleck für ein Picknick her. Oder als ein Ort für Romantiker, die gerne Vogelstimmen lauschen, Buchseiten blättern, Eichhörnchen nachgucken. Vor allem aber ist eine Bank ein Ort der Begegnung - und der Kunst. Der Kunst? Ja, genau diese Idee steckt im Projekt "Bänke der Begegnung", die die Stadt Neu-Ulm ins Leben gerufen hat. Neu-Ulmer Vereine, Organisationen und Bürgergruppen können dabei gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern Bänke frisch bemalen und gestalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen