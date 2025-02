Das Gewerbegebiet Schwaighofen wächst – aber nicht so schnell wie erhofft

Neue Gewerbeflächen sind in Neu-Ulm Mangelware. Einen Entwicklungsschwerpunkt hat die Stadt mit dem IT-Campus im Wiley gesetzt. Deutlich mehr Platz gibt es südlich des bestehenden Gewerbegebiets Schwaighofen. Doch dort können die Bauexperten im Rathaus nicht so agieren, wie sie möchten. Deshalb geht die Planung nur in kleinen Schritten voran. Ein weiterer soll nun getan werden. Dabei geht es um ein Grundstück östlich der Reuttier Straße.

