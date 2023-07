Das große Warten auf das Ende der Brache auf dem Neu-Ulm Petrusplatz

Plus Eigentlich wollte die Sparkasse im Juli mit der Bebauung des Ex-Rentfle-Areals beginnen. Doch der Anblick bleibt wohl noch ein paar Monate. .

Vermeintlich hatte der Neu-Ulmer Planungsausschuss bereits im Februar mit der Zustimmung zum Bebauungsplan für das Ex-Renftle-Areal den Weg frei für die Beseitigung des Schandflecks im Herzen des bayerischen Teils der Doppelstadt gemacht. Noch immer tut sich nichts, was ist da los?

Bei der Stadtverwaltung Neu-Ulm wird auf Anfrage der Redaktion zwar bestätigt, dass der Bauantrag bereits am 30. März eingegangen sei. Doch gebaut werden, kann deswegen noch nicht. Nachdem es sich um einen "Sonderbau mit Einbindung vieler Fachstellen" handele, habe die Bearbeitung Monate gebraucht, wie Pressesprecher Sebastian Kaida auf Nachfrage erklärt.