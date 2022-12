Das Hallenbad wird 2023 teurer – und es gelten neue Öffnungszeiten

Besucherinnen und Besucher des Neu-Ulmer Hallenbads müssen ab 6. Januar mehr bezahlen. Die Öffnungszeiten werden ausgeweitet.

Für das Neu-Ulmer Hallenbad gelten ab Freitag, 6. Januar, neue Öffnungszeiten. Nachdem in den vergangenen Wochen dienstags und donnerstags kein öffentlicher Badebetrieb stattgefunden hat, öffnet das Bad im neuen Jahr an diesen Tagen wieder seine Pforten für Besucherinnen und Besucher. Mittwochs wird es auch wieder das Frauenschwimmen geben. Wie die Stadt Neu-Ulm mitteilte, ändern sich zudem die Preise – es wird teurer.

Die Öffnungszeiten im Überblick:

Montag: 13 bis 20 Uhr

Dienstag: 13 bis 19 Uhr

Mittwoch: 13 bis 14.30 Uhr (Frauenschwimmen), 14.30 bis 20 Uhr

Donnerstag: 13 bis 19 Uhr

Freitag: 6.30 bis 8 Uhr (Frühschwimmen), 13 bis 20 Uhr

Samstag: 10 bis 18 Uhr

Sonntag: 8 bis 18 Uhr

Ab dem 6. Januar gelten neue Eintrittspreise. Der Ausschuss für Bildung, Familie und Kultur hatte im März beschlossen, sie um zehn Prozent zu erhöhen. Die Einzelkarte (Erwachsene) kostet künftig 4,10 Euro (bisher 3,70 Euro), die ermäßigte Karte 2,90 Euro (bisher 2,60 Euro) sowie für Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahre 2,50 Euro (bisher 2,20 Euro). Der Preis für erwachsene Frühschwimmer erhöht sich von 2,60 auf 2,90 Euro. Die Familientarife betragen künftig 4,40 bis acht Euro (bisher vier bis 7,20 Euro).

Im Neu-Ulmer Hallenbad gibt es künftig einen Feierabendtarif

Die bisher erhältlichen Wertkarten werden zum 6. Januar umgestellt auf Mehrfachkarten. Erhältlich sind diese in folgenden Varianten: Fünfer-Karte plus ein Eintritt frei: 20,50 Euro (Wert 24,60 Euro), Zehner-Karte plus zwei Eintritte frei: 40 Euro (Wert 49,20 Euro), 30er-Karte plus sechs Eintritte frei: 116 Euro (Wert 147,60 Euro). Neu eingeführt wird der Feierabendtarif. Badegäste bezahlen von Montag bis Freitag eine Stunde vor Kassenschluss denselben Tarif wie beim Frühschwimmen. Kinder bis zum sechsten Lebensjahr erhalten freien Eintritt. Ebenso auch Geburtstagskinder im Alter zwischen sechs und 18 Jahren. (AZ)