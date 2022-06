Das hat das neue Führungsduo mit der "Putte" vor

Lokal Der kleine Neu-Ulmer Kunstraum war lange unbelebt. Das wird sich mit der neuen Leitung zügig ändern.

Der neckische kleine Putto mit Sonnenbrille und Lektüre in der Hand und unterm Arm prangt ungerührt über dem Eingangsportal des 1950 erbauten Gebäudes in der Neu-Ulmer Brückenstraße. Angesichts der monatelangen Leere könnte mancher Passant meinen, Neu-Ulms kleinsten Kunstraum, die „Putte“, gebe es nicht mehr. Der Eindruck täuscht, sie wird sich sehr bald wieder beleben, das versprechen Elisabeth Würzl und Michael Schlecht, das neue Leitungs-Duo. Anfang Juli geht es los mit dem Programm „Unboxing Realities“, das beide erstellt haben.