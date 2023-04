Das ist beim Streetfood-Markt 2023 auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm geboten

Auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm findet von Samstag, 29. April, bis Montag, 1. Mai, ein Streetfood-Markt statt. Essen und Trinken gibt es an 15 Trucks.

Zum Start in den Mai findet auf dem Petrusplatz der Neu-Ulmer Streetfood-Markt statt. Von Samstag, 29. April, bis Montag, 1. Mai, wird an insgesamt 15 Foodtrucks Essen und Trinken verkauft. Der Eintritt ist frei.

Veranstalter des Markts ist ein Unternehmen aus Neu-Ulm

Veranstalter ist das Neu-Ulmer Unternehmen Mahlzeit-Events, das voriges Jahr unter anderem in Weißenhorn ein Streetfood-Festival auf die Beine gestellt hat. Die Organisatoren versprechen eine gastronomische Vielfalt von schwäbisch-regionalen Spezialitäten über exotische Aromawelten und deftigem Soulfood bis hin zu süßen Versuchungen. Ein Live-DJ sorgt für die Hintergrundmusik. Für Kinder gibt es ein Karussell, eine Luftballonaktion sowie eine Clown-Show.

Geöffnet ist am Samstag von 17 bis 13 Uhr, am Sonntag von 11 bis 23 Uhr und am Maifeiertag von 11 bis 20 Uhr.

Die zweite Auflage des Streetfood-Markts in Weißenhorn findet von 12. bis 14. Mai auf dem Kirchplatz statt. (AZ)