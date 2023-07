Das ist beim Tag der Verkehrssicherheit in Ludwigsfeld geboten

Auf dem Verkehrsübungsplatz in Neu-Ulm bietet die Kreisverkehrswacht am Sonntag, 9. Juli, ein vielfältiges Programm mit Vorführungen und Aktionen.

„ Neu-Ulm sicher unterwegs“, das ist das Motto des Verkehrssicherheitstages der Kreisverkehrswacht Neu-Ulm. Die erste Veranstaltung dieser Art seit der Corona-Pandemie findet am Sonntag, 9. Juli, von 10 bis 17 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz in Ludwigsfeld (Zugspitzring 2) statt und bietet wieder vieles rund um das Thema „Sicherheit im Straßenverkehr“.

Tag der Verkehrssicherheit in Neu-Ulm mit mehr als 20 Stationen

An mehr als 20 Stationen bieten die Verkehrswacht, diverse Aussteller und Partner Aktionen, Informationen und Vorführungen an. Dazu gehören: das Fahren im Rausch, verschiedene Simulatoren, Seh- und Reaktionstest, Schutzkleidung und vieles mehr. Highlights im Rahmenprogramm sind die Vorführung der Feuerwehr, des BRK und der Polizei am Beispiel eines folgenschweren Verkehrsunfalls, bei dem ein Verletzter aus einem Fahrzeug geborgen wird, sowie Demoübungen aus Sicherheitstrainings für Auto und Motorrad.

Der Fahrlehrerverband reist mit dem Equipment für den Theorie-Führerscheintest an, bei dem man sein Wissen unter Beweis stellen kann. Zum Testen stehen verschiedene E-Autos, Pedelecs und E-Scooter bereit. Wer nach Überschlagsimulator, E-Scooterfahren und Toter-Winkel-Demo eine Stärkung braucht, kann sich im Verkehrswachtstadel bewirten lassen. Für Kinder gibt es diverse Spielstationen. (AZ)