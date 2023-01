"Das ist Bürgermut": Ein Mann rettete einen anderen vor brutaler Attacke

Plus Tobias Gaida erhält beim Neujahrsempfang in Neu-Ulm den Preis für Zivilcourage. OB Albsteiger spricht über wichtige Erfolge, OB Czisch macht eine Andeutung.

Zum ersten Mal ist beim Neujahrsempfang der Städte Neu-Ulm und Ulm der Preis für Zivilcourage verliehen worden. Erster Preisträger ist ein Mann, der den Ideengeber dieser Auszeichnung vor einer brutalen Attacke gerettet hat. Die Verleihung war nicht die einzige Premiere an diesem Tag im Edwin-Scharff-Haus.