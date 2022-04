Das ist der neue Oldtimer für die Neu-Ulmer Setra-Sammlung

Ein historischer "S 328 DT" findet Platz in der Oldtimer-Sammlung von Evobus. Was den Bus besonders macht.

Ein historischer Setra Doppelstockbus der Baureihe 300 ergänzt die Setra Classic Oldtimer-Sammlung in Neu-Ulm. Der "S 328 DT" wurde im Rahmen der Stuttgarter Messe Retro Classics an Evobus übergeben. Der grau-metallic lackierte Dreiachser war von 2003 bis 2021 für die K. Dysli AG in Bern im Reise- und Anmietverkehr im Einsatz – und legte dabei etwa eine halbe Million Kilometer zurück.

Im Unterdeck des Busses befindet sich eine Bordküche mit Würstchenkocher, Heißwasserboiler und Mikrowelle sowie eine Toilette. Die Passagiere konnten es sich hier auf ihren Reisen durch ganz Europa an vier Klubtischen bequem machen. Die insgesamt 72 Stoffsitze haben Lederkopfteile integriert. Das am weitesten entfernte Reiseziel war Portugal. Für die Familie Dysli ist die Übergabe ein ganz besonderer Moment: „Wir freuen uns sehr, dass unser S 328 DT in der Setra Oldtimer-Sammlung einen Platz für sein nun ewiges Leben inmitten weiterer exklusiver Klassiker der Marke haben wird.“

Der Setra "S 328 DT" steht mit markanter Schwinge in Neu-Ulm

Die Doppelstockbusse der Setra-Baureihe 300 wurden im Oktober 1993 auf dem Omnibussalon „Car & Bus“ im belgischen Kortrijk zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Die markante Schwinge sowie die ebenso auffallenden Außenspiegel sind die typischen äußeren Merkmale der zweiten Generation der Doppelstockbusse, die sich mit ihrer klaren Gestaltung nahtlos in die 1991 vorgestellte Baureihe 300 eingliedern. Insgesamt wurden 780 Einheiten des "S 328 DT" gebaut.

Die Erfolgsgeschichte der Setra-Doppelstockbusse

Die Erfolgsgeschichte der Setra-Doppelstockbusse: Vorgänger des "S 328 DT" war der 1981 präsentierte Setra "S 228 DT" – es war der erste Doppelstockbus der Marke. Das „D“ in der Typenbezeichnung stand für Doppeldecker und das „T“ für Touristik. Mit zwölf Metern Länge, 2,5 Metern Breite, 4,0 Metern Höhe und 22 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht nutzte der Doppelstockbus damals konsequent die Grenzen der Gesetzgebung aus.

Trotz eines engen Korsetts für die Zahl der Fahrgastplätze und Komfortausstattungen setzte er unter anderem mit einer elektronischen Steuerung der Klimatisierung sowie Antiblockiersystem Maßstäbe in Komfort und Sicherheit. In den Folgejahren entwickelte Setra zahlreiche kundenspezifische Lösungen für Lounge- und Bistrovarianten. Auf das Premierenfahrzeug des Jahres 1981 folgten im ersten Produktionsjahr rund 50 Einheiten. Insgesamt erreichte der erste Doppelstockbus der Marke bis 1993 die beachtliche Zahl von exakt 1104 Einheiten.

Gekrönt wurde das Ambiente des "S 431 DT" durch das optional lieferbare Glasdach – mit ihm wurde das Oberdeck endgültig zur lichtdurchfluteten Aussichtsetage. An die Stelle der Schwinge trat die Aluminiumleiste „La Linea“, die dem mächtigen Reisebus noch mehr Eleganz verlieh. Fünf Jahre nach der Premiere des Doppelstockbusses der dritten Generation waren bereits 500 Einheiten im Einsatz. Seine Karriere startete danach jedoch richtig durch, denn der Setra-Doppelstockbus profitierte unter anderem stark von der Freigabe der Fernbuslinien in Deutschland ab 2013. Insgesamt haben rund 2300 Setra Top-Class "S 431 DT" das Werk in Neu-Ulm verlassen.

Der Bus wird in der Kässbohrer-Halle, in unmittelbarer Nähe zur modernen Omnibus-Produktion in Neu-Ulm, zu sehen sein. Unter anderem gibt es hier ausschließlich für Kundinnen und Kunden auch den ersten von der Ulmer Firma Kässbohrer gefertigten Bus mit selbsttragender Karosserie zu bestaunen. Der S 8 mit der Fahrgestellnummer 50001 läutete die Erfolgsgeschichte der Marke Setra ein. (AZ)