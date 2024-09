Platznot: Das Landratsamt bezieht neue Räume im Venet-Haus in Neu-Ulm

Das Landratsamt Neu-Ulm bezieht in nächster Zeit neue Räume in der Bahnhofstraße 39 und 41 in Neu-Ulm. An dieser Adresse wird künftig der gesamte Geschäftsbereich 3, Bauen und Umwelt, zu finden sein. Das teilte die Kreisbehörde mit. Die Anmietung der neuen Arbeitsplätze im Venet-Haus ist aufgrund steigender Mitarbeiterzahlen notwendig geworden. In der Kupferburg in der Kantstraße wird es daher zu eng.

Der Umzug der Abteilungen in Neu-Ulm erfolgt in drei Etappen

Der Umzug wird in drei Etappen stattfinden und startet am 10. September. Die Mitarbeitenden des Naturschutzes, des Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagements, sowie die Geschäftsbereichsleitung werden die ersten sein, die in die neuen Räumlichkeiten umziehen. Es folgen ab 24. September die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltschutzes (Immissionsschutz und Wasserrecht) und ab 8. Oktober die der Bauordnung und Bauleitplanung. Insgesamt ziehen laut Landratsamt 82 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um.

Das Landratsamt bittet um Verständnis, dass es durch die Umzugsarbeiten schon vor den Umzugsterminen zu längeren Bearbeitungszeiten im gesamten Geschäftsbereich 3 kommt. Auch während der Umzüge ist mit einer eingeschränkten Erreichbarkeit der betroffenen Fachbereiche von einigen Tagen zu rechnen. Termine sind im gesamten Geschäftsbereich 3 vorübergehend nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Die Telefon- und E-Mail-Kontaktdaten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in die neuen Büroräume umsiedeln, ändern sich nicht. Informationen zu den Erreichbarkeiten der jeweiligen Fachbereiche finden Bürgerinnen und Bürger unter www.landkreis-nu.de. (AZ, mru)