Viele wollen helfen: Das macht die Neu-Ulmer Ehrenamtsbörse

Lokal Seit 2014 gibt es die Ehrenamtsbörse in Neu-Ulm. Das Konzept ging auf: Viele Menschen wollen sich engagieren.

Die Ehrenamtsbörse in Neu-Ulm ist ein Erfolgskonzept. Seit 2014 unterstützt das Projekt des Familienzentrums die Bürgerinnen und Bürger, die sich gern gesellschaftlich einbringen wollen. Und die Projektleiterin Melanie Echteler sieht Potenzial in der Stadt: Viele Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer wollen helfen. Damit das ehrenamtliche Engagement weiter ausgebaut werden kann, soll auch die Ehrenamtsbörse wachsen. Die Träger Diakonie und Caritas wollen, dass die Stadt künftig ihre Finanzierung aufstockt.