Neu-Ulm

vor 16 Min.

Das modernste Nutzfahrzeugzentrum Europas steht in Neu-Ulm

510 PS im Blick: OB Katrin Albsteiger besucht das Nutzfahrzeugzentrum Mercedes-Benz in Neu-Ulm und wird von Andreas Schmid, dem Vertriebsdirektor der Vertriebsdirektion Süd, über das Gelände geführt.

Plus Am Mercedes-Benz-Platz in Neu-Ulm steht ein Zentrum für Nutzfahrzeuge, das mit allerlei Technik glänzt. Dazu gehört auch ein Scanner der besonderen Art.

Von Oliver Helmstädter

Der Fahrer muss nicht einmal anhalten, um sein Fahrzeug ganz genau kennenzulernen. 18 Kameras des "Digital Vehicle Scan" tasten jeden Quadratzentimeter der Karosse ab, während der Laster durch die Röhre fährt. Sekundenschnell werden vorhandene Schäden erfasst. Profiltiefe in Millimeter inklusive. Das Nutzfahrzeugzentrum der Daimler-Truck AG in Neu-Ulm ist nur einer von weniger als eine Handvoll Standorten, im Süden der Republik, der sich eine solche Technik leistet. Und ein weiteres Argument dafür, warum der Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger das Autohaus bei ihrem Betriebsbesuch als modernster in ganz Europa präsentiert wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen