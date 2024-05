Daimler Truck mit "soliden Ergebnissen": Neu-Ulmer Buswerk "gut ausgelastet"

Daimler Truck hat im ersten Quartal 2024 "solide Ergebnisse erzielt". So laufen die Verkäufe in der für Neu-Ulm bedeutsamen Bussparte.

Trotz eines geringeren Konzernabsatzes hat Daimler Truck seine Entwicklung hin zu einer robusten Profitabilität in sich normalisierenden Lkw-Märkten erfolgreich fortgesetzt.

Der Absatz von Daimler Buses lag im ersten Quartal mit rund 5.600 Einheiten auf Vorjahresniveau. Während die Bussparte auf dem nordamerikanischen Markt einen deutlichen Absatzanstieg auf über 1.000 Einheiten (plus 60 Prozent) verzeichneten, sank der Absatz in Lateinamerika um 15 Prozent auf rund 2.600 Einheiten. Im wichtigsten Markt Europa bewegt sich das Unternehmen mit rund 1.500 Einheiten auf dem Niveau des Vorjahres.

Oberwörder dankt der Mannschaft von Daimler Truck in Neu-Ulm

"Damit sind wir weiterhin uneingeschränkter Marktführer in unseren wichtigsten klassischen Kernmärkten. Zudem sind unsere Auftragsbücher gut gefüllt – und das spüren wir auch in unseren Werken in Mannheim und Neu-Ulm. An beiden Standorten sind wir sehr gut ausgelastet", kommentiert Till Oberwörder, Chef bei Daimler Buses, die Lage.

Sein Dank gelte der gesamten Mannschaft von Daimler Buses, "die das anspruchsvolle Produktionsprogramm Tag für Tag erfolgreich erfüllt und gleichzeitig die Transformation unserer Branche hin zu alternativen Antrieben mit Energie und Engagement vorantreibt.“

Martin Daum, der als Vorstandsvorsitzender von Daimler Truck für das gesamte Unternehmen spricht, äußert sich so: „Wir hatten einen positiven Start in das Jahr 2024 mit robuster Profitabilität trotz geringeren Absatzvolumens. Unsere Ergebnisse für das erste Quartal zeigen deutlich: Während sich die Märkte wieder normalisieren, liefert unser Unternehmen stabile Ergebnisse bei EBIT und Umsatzrendite." (AZ)

