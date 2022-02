Neu-Ulm

06:39 Uhr

Das Neu-Ulmer "Dietrich Theater" spürt, wie die Lust am Kino wieder steigt

Das Dietrich-Theater in Neu-Ulm darf wieder auf bessere Zeiten hoffen - 75 Prozent Sitzplatz-Auslastung ist in Bayern wieder erlaubt.

Plus In Bayern haben sich die Regeln für Filmtheater gelockert. Roman Sailer, Chef des Dietrich-Theaters in Neu-Ulm, erklärt, was das für sein Kino bedeutet.

Von Veronika Lintner

Wäre sie nicht so brutal und echt, hätte die Corona-Pandemie gut für ein Horror-Film-Skript herhalten können. Eine Dystopie mit unbekanntem Virus, Lockdowns und Aufruhr, die Wissenschaft zofft sich und jeder findet seine persönlichen Helden, Anti-Helden, Bösewichte. Ein Glück, dass das wahre Leben gerade auf ein eher gutes Ende zuzusteuern scheint. Zumindest sinken die Inzidenzen, Omikron scheint nicht die Härte der Vorgänger-Varianten zu haben. Und diese vorsichtige Hoffnung spüren auch die Kinokasse. In Bayern gab es zuletzt Regellockerungen für Filmtheater. Was das bewirkt, beobachtet Roman Sailer genau. Er ist Chef des Dietrich-Theaters in Neu-Ulm.

