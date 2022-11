Neu-Ulmer Hallenbad macht wieder auf - allerdings nicht komplett

Aus Energiespargründen blieb das Schwimmbad an der Kantstraße zwei Monate lang zu. Jetzt öffnet es wieder, doch es gibt weiterhin Einschränkungen.

Das Neu-Ulmer Hallenbad öffnet nach turnusmäßigen Revisionsarbeiten und anschließender zweimonatiger Schließzeit (zur Einsparung von Energie) am Montag, 14. November, wieder seine Pforten für den öffentlichen Badebetrieb, für das Schulschwimmen und für Schwimmkurse. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit.

Das Lehrschwimmbecken und das Planschbecken bleiben gesperrt

In Betrieb geht zunächst nur das Schwimmerbecken. Das Lehrschwimmbecken und das Planschbecken bleiben vorerst aufgrund von Reparaturarbeiten am Hubboden noch gesperrt. Eine rechtzeitige Reparatur des Bodens bis zur jetzt anstehenden Wiedereröffnung sei aufgrund von krankheitsbedingtem Personalausfall seitens der bauausführenden Firma sowie Verzögerungen bei der Lieferung von Ersatzteilen leider nicht möglich, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Öffentlicher Betrieb ist künftig an den Tagen Montag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 20 Uhr. Ebenso sonntags von 8 bis 18 Uhr und an Samstagen sowie Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Da weiterhin ein sehr großer Bedarf an Schwimmkursen bestehe, bleibe das Hallenbad bis zu den Weihnachtsferien dienstags und donnerstags für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen, so die Stadtverwaltung. An diesen Tagen werden Kurse angeboten. Der Warmbadetag entfällt bis auf Weiteres aus energetischen Gründen.

Reduzierte Eintrittspreise im Hallenbad Neu-Ulm

Die Eintrittspreise werden aufgrund der eingeschränkten Leistung reduziert. Erwachsene zahlen demnach bis auf Weiteres 3 Euro (ermäßigt zwei Euro) und Kinder 1,50 Euro Eintritt pro Tag. (AZ)