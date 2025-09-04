Das Neu-Ulmer Weinfest auf dem Schwal ist eröffnet

Fast bis zum Kriegerdenkmal an der Spitze der Insel stehen die Bänke und Tische: Am Donnerstagnachmittag hat das Neu-Ulmer Weinfest auf dem Schwal eröffnet – unter den großen Kastanienbäumen, umgeben vom Wasser. Ziemlich bald danach fielen leider die ersten Tropfen vom Himmel. Doch die meisten Gäste hatten sich ohnehin unter den großen Pagodenzelten einen Platz gesucht, um zu plauschen und ein Gläschen Wein oder auch mehr zu genießen.

Am Freitag und Samstag öffnet das Weinfest um 16 Uhr und am Sonntag bereits um 12 Uhr. An allen Tagen gibt es ein Musikprogramm und natürlich auch eine bunte Essensauswahl.