Das Parken in der Tiefgarage am Petrusplatz wird erneut teurer

Am Petrusplatz in Neu-Ulm müssen Autofahrerinnen und Autofahrer künftig mehr bezahlen. Aber nicht nur dort.

Lokal Autofahrer müssen künftig in Neu-Ulm genauso viel wie in den Ulmer Parkhäusern bezahlen. Teurer wird es auch für Dauerparker in der Glacis-Galerie.

Die bislang letzte Erhöhung liegt noch keine 15 Monate zurück, nun steht bereits die nächste an: Die Parktarife in der Tiefgarage am Petrusplatz in Neu-Ulm steigen zum 1. Januar 2023. Teurer wird es auch für die Nutzerinnen und Nutzer von Dauerstellplätzen.

