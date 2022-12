Neu-Ulm

06:00 Uhr

Das Parken in Neu-Ulm wird ab 1. Januar 2023 deutlich teurer

Plus Die Stadt Neu-Ulm passt im neuen Jahr die Parkgebühren an das Preisniveau von Ulm an. Damit kostet das Parken an der Straße erheblich mehr.

Von Michael Ruddigkeit

Das Parken im öffentlichen Straßenraum wird in Neu-Ulm erneut teurer – und zwar deutlich. Die Preissteigerung ist Teil einer umfangreichen "Liste der Grausamkeiten", die im Juni im Finanzausschuss beschlossen wurde, um Geld in die Kasse der finanziell klammen Stadt zu spülen. Im Herbst hat der Stadtrat dann die neue Parkgebührenverordnung abgesegnet, die ab 1. Januar gilt.

