Das Pfuhler Heimatmuseum präsentierte eine neue Attraktion

Plus Die evangelische St.-Ulrichskirche in Pfuhl ist wahrlich eine Schatztruhe, zahlreiche latente Schätze schlummern aber noch im Verborgenen. Einige sind jetzt zu sehen.

Die Museumsfreunde Pfuhl waren zusammen mit der evangelischen Pfarrerin Katja Baumann auf erfolgreicher Schatzsuche. Etliche Stücke wurden geborgen und restauriert.