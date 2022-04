Neu-Ulm

Kultur Casino und Paul's Biergarten: Das ist für den Sommer 2022 geplant

Plus In Paul's Biergarten am Neu-Ulmer Donauufer bereitet man sich auf die neue Saison vor. Ob Konzerte oder Kulinarisches: Es wird einiges geboten sein.

Von Dagmar Hub

Es mehren sich die Stimmen in der Neu-Ulmer Stadtverwaltung, die gegen eine Umnutzung des früheren Barfüßer-Geländes mit dem alten Offizierscasino sind, sagt Christina Richtmann, erste Vorsitzende des Vereins Kultur Casino, der sich für den Erhalt des baumbestandenen Geländes einsetzt. Der Verein hat für die neue Saison in "Paul's Biergarten" große Pläne, und auch von den Wirten des Biergartens gibt es Neues für die Zeit zwischen Ende April und Ende September.

