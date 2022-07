Das Schlösschen Tiefenbach ist ein Kleinod im Leibital

Lokal Das Schlossgut Tiefenbach diente auch als Landsitz des Landdoktors. Das Tal war im ausgehenden Mittelalter bei reichen Ulmern ein beliebter Ort, um der Enge der Stadt zu entkommen.

In der Nähe der Stadt und dennoch in ländlicher Umgebung. Sowohl das Patriziat als auch der emporstrebende Kaufmannsstand entdeckte im späten Mittelalter das ertragreiche Umland ihrer urbanen Heimat zur finanziellen Nutznießung und sicherlich auch zum persönlichen Müßiggang. Eine ganze Reihe von Herrschaftshöfen, welche sich im Laufe der Jahre und nach vollzogenen Umbauten zu Landschlösschen oder gar kleinen Residenzen wandelten, finden sich gerade um die ehemaligen Reichsstädte Ulm, Memmingen und Augsburg.